La Polisportiva Futura travolge il Cosenza in Coppa Under 23

Una bella e dominante prova per la Polisportiva Futura. La Coppa della Divisione Under 23 sorride ancora una volta ai giallo-blu. 6-0 in casa contro la Pirossigeno Cosenza. Goleada per i ragazzi di Mister De Stefano, attenti, preparati e con tante belle individualità.

Dominio Futura nel primo tempo

Il primo gol lo realizza Melito con un guizzo in anticipo. A 5:49 dal termine del primo tempo, arriva il raddoppio con Alessandro Squillaci protagonista di una serpentina. Il fratello Gabriele Squillaci segna due minuti dopo, portando il risultato sul 3-0.

Si fa notare anche il portiere Dato, che neutralizza un “libero” del numero dieci avversario a 20 secondi dal termine della prima parte di gara.

Secondo tempo: Futura chiude il match

Nella ripresa, Andrea Falcone e Paolo Scalavino infiammano gli appassionati del Palattinà con due pregevoli gol, il quarto ed il quinto. A due minuti dalla fine, il giovanissimo Ventura chiude il match con il sesto gol.

Questa vittoria rappresenta la terza consecutiva per la selezione Under 23 dopo le belle prestazioni di Messina e Soverato.

Il tabellino

(Melito, A. Squillaci, G. Squillaci, Falcone, Scalavino, Ventura)