Temperature in calo, a Gambarie arriva la prima neve

Domenica di neve a Gambarie. L’abbassamento delle temperature negli ultimi giorni ha favorito il primo ‘imbiancamento’ di strade e piste a Gambarie. La speranza è che anche per la stagione 2023-2024 ci possa essere neve in abbondanza come capitato durante la stagione scorsa, per la felicità di reggini e turisti che hanno preso d’assalto le piste di Gambarie.