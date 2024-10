“I Giovedì del Patrimonio”, parte il progetto sul patrimonio di Reggio e Messina

I protagonisti degli incontri saranno gli allievi del Corso di Elementi di Architettura e Urbanistica che, sotto la guida del docente, presenteranno le ricerche svolte negli archivi e sul campo, per far conoscere alla collettività il messaggio racchiuso nelle opere architettoniche che ci circondano, ma di cui non comprendiamo il vero valore.

Nell’ambito dell’attività didattica, gli allievi hanno appreso ed applicato su casi di studio il metodo della ricerca scientifica per redigere progetti di lettura tecnica, storica e critica di architetture e spazi urbani, spesso da loro individuati e poi proposti al docente.



“La bellezza salverà il mondo”, affermava il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij. E gli allievi dell’Accademia di Belle Arti, operatori di bellezza, non possono che essere i protagonisti della rinascita di una città che mostra di avere dimenticato i valori estetici e etici dell’abitare.



Su sollecitazione del Direttore dell’Accademia, Maria Daniela Maisano, e con la collaborazione dell’editore Roberto Laruffa, si è pensato a questi incontri per ricordare che la conoscenza è il primo passo verso la valorizzazione e la tutela dei nostri Beni Culturali, che sono patrimonio di tutti e possono generare ricchezza, se gestiti con rispetto del loro significato e valore storico, nell’ambito di progetti di politica culturale, in dialogo tra le Istituzioni.



Alcune conferenze verteranno su temi trattati dagli allievi nell’ambito di Tesi di Diploma di I Livello in Scultura, Scenografia e Decorazione: nella prima conferenza del 5 aprile Tiziano Musolino farà conoscere alcune opere dello scultore polistenese Francesco Jerace, massimo esponente della cultura figurativa italiana tra Ottocento e Novecento, soffermandosi in particolare sul gruppo scultore “L’Azione” realizzato nel 1911 per il Vittoriano.