L’Hostaria ti fa arrivare… in Aspromonte, con le tagliatelle ai funghi porcini

Lo sapevi che consumare un piatto di pasta la sera è anche un modo per dormire meglio. Questo alimento favorisce la produzione di melatonina, l’ormone che oltre a regolare il ritmo sonno-veglia, influenza anche quello della fame e della sazietà. E allora l’Hostaria ti fa arrivare in Aspromonte con le sue mitiche tagliatelle formato XL ai funghi porcini. Una proposta menù in linea con la stagionalità che stiamo attraversando.

Allora stasera spezza la tua settimana all’Hostaria dei Campi e prova le tantissime proposte dello chef.

La pedana all’esterno è ancora attiva per chi ancora preferisce cenare all’aria aperta, godendosi le rilassanti lucine che la avvolgono.

Prenota il tuo tavolo chiamando allo 0965.324003