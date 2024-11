Must Have Autunno 2012: Tendenze Moda da Citynow.it

Scopri i must have della moda autunnale 2012 secondo Citynow.it! Dalla pelle alle pellicce, dalle stampe geometriche al peplum, ecco i capi e gli accessori da non perdere questa stagione

L’autunno è alle porte e i consigli sulla moda di Citynow.it non si fanno attendere! Ecco i must have della stagione autunnale 2012, i capi più trendy che non possono assolutamente mancare nel tuo armadio.

Pelle: Giacche, guanti e biker boots, come quelli di Zara.

Giacche, guanti e biker boots, come quelli di Zara. Pellicce a pelo corto e abito in velluto: Che sia un tubino o un modello a clessidra anni ’50, l’importante è che sia in velluto, nei colori bordeaux, verde o in un intramontabile nero.

Che sia un tubino o un modello a clessidra anni ’50, l’importante è che sia in velluto, nei colori bordeaux, verde o in un intramontabile nero. Pantaloni con stampe geometrico-psichedeliche: Ispirati all’idea di Prada di proporre pantaloni a sigaretta.

Ispirati all’idea di Prada di proporre pantaloni a sigaretta. Stampa maculato: Che imperversa su giacche e pochette.

Che imperversa su giacche e pochette. Peplum: “Ali” svolazzanti che formano ruote o semiruote, come fossero microgonne sovrapposte al top, alla gonna o al vestito.

Accessori: Scarpe vistosi mocassini (con il tacco o borchiati) o décolleté col cinturino alla caviglia, borse doctor bag (nero, marrone o bianco panna) o aggressive pochette nere borchiatissime dallo stile gotico.

Ritornano anche i cappotti, stivali e scarponi in stile militare. E tornano anche i cappelli: il must per questa stagione è il cappello da fantina in panno, velluto o pelle.

E tu, cosa comprerai?