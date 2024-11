Il consorzio Ecolandia Scrl annuncia l’apertura dell’area ludica del Parco

Continua il percorso di sviluppo e potenziamento di Ecolandia.

Il prossimo 15 luglio verrà resa fruibile una nuova porzione del Parco che circonda l’antico forte “batteria Gullì” ad Arghillà. In una vasta area sono stati installati 15 impianti ludici che richiamano i temi identitari dell’aria, dell’acqua, del fuoco e della terra.

Il minipercorso avventura, la teleferica, giochi sul suono e sulla percezione visiva, andranno così ad aggiungersi all’AtTrattoria e agli altri servizi già da tempo attivi per la fruizione del suggestivo manufatto militare di epoca umbertina che si caratterizza sempre più come uno degli elementi di forza, reali e non virtuali, dell’offerta turistica cittadina.

In occasione dell’apertura, prevista per le ore 18.30, si svolgerà nella piazza d’armi del forte una tavola rotonda dal titolo “il turismo che vorrei” con la partecipazione di rappresentanti istituzionali dei Comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina e di alcune associazioni di categoria.

Seguirà l’illustrazione delle nuove infrastrutture aperte ai visitatori.

