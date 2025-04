Calcio a 5: Diego Matalone tra i pali della giovane Futura e la Rappresentativa

Scende in campo la Futura del Futuro. Zoom sui nostri giovani. Sui talent che rappresentano i prossimi passi del nostro cammino. Sulle orme dei campioni della prima squadra, provando ad emularli ed a crescere, giorno dopo giorno.

In campo? Il giovane portiere Diego Matalone, colonna portante dell’Under 15. Giovane in crescita.

Ecco le sue impressioni.

Perché il Futsal. Come ti stai trovando tra i pali della Futura Under 15?

“Il Futsal? Lo amo. Perché è un gioco dinamico che anche il portiere deve stare in movimento. Mi trovo molto bene anche perché con i compagni c’è intesa e ci divertiamo giorno dopo giorno, partita dopo partita”.

Ti sei allenato con Paolo Parisi, il primo portiere della selezione dell’A2 Elite, che esperienza è stata?

“E’ stato bello, formativo ed impegnativo. Non lo devo presentare io, il talento incredibile di Paolo, ma voglio ringraziarlo pubblicamente. Vuole sempre qualcosa in più ogni giorno da se stesso ed anche da me che ho avuto l’onore ed il piacere di poter essere allenato da lui”.

Un commento sul campionato Under 15. Come ti sei trovato e che campionato è stato?

“Il campionato Under 15 è stato bello ed emozionante: abbiamo trovato squadre competitive ed altre meno: l’importante è seguire, tutti insieme, il nostro processo di crescita. Personalmente sono stato bene perché è un campionato che ho già fatto e che l’anno prossimo farò, essendo nato nel 2011 e, sinceramente non vedo l’ora”.

Il tuo idolo legato al mondo del Calcio a 5?

“Troppo facile: Paolo Parisi. Per il ruolo e per quel che rappresenta“.

E’ arrivata la bella notizia della Rappresentativa Calabria per il secondo anno consecutivo, grazie alla selezione del Mister Lo Gatto. Come sta andando?

“Molto bene. Sono al secondo anno, conosco l’ambiente, mi sento a mio agio.

E’ un grande vanto e stimolo a far bene per il futuro giocare per la rappresentativa Calabria e credo che questo sia un passaggio importante per la mia crescita“.

Il tuo sogno legato al Futsal?

“Il Futsal è più di uno sport, è un’esperienza che tu vivi fuori e dentro al campo. E giocare per la Futura lo è ancora meglio, vivendola giorno per giorno”.