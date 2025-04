‘Europa a casa’ conquista i cittadini: sempre più richieste per il servizio promosso da Princi

“Europa a casa” continua a crescere e rinnovarsi: il servizio ideato e promosso dall’eurodeputata Giusi Princi, nato per rendere accessibili a tutti le opportunità europee di finanziamento, è ora online anche con il report di aprile.

Un servizio che risponde alle esigenze dei cittadini

Avviato lo scorso dicembre, il servizio continua a riscuotere grande successo con numerose richieste di informazioni e supporto ricevute via mail e tante iscrizioni alla piattaforma web. Per rispondere ancora meglio alle esigenze dei cittadini, inoltre, da marzo è stato attivato anche un canale dedicato per i messaggi Whatsapp, che consente a tutti gli interessati di mettersi in contatto con gli esperti in modo ancora più rapido, semplice e diretto.

Le parole di Giusi Princi sul servizio “Europa a casa”

“Per me è motivo di orgoglio poter finalmente far conoscere in modo concreto le opportunità di finanziamento offerte dall’Unione europea”, afferma Giusi Princi. “In questi mesi abbiamo ricevuto numerose richieste di supporto – prosegue – e sono tante anche le iscrizioni alla piattaforma web. La grande attenzione dimostrata e il positivo riscontro da parte dei cittadini rappresentano una conferma ulteriore del valore, dell’utilità e della rilevanza del servizio ‘Europa a casa’ per il nostro territorio. I bandi raccolti nel report mensile si rivolgono a diverse categorie, in particolare i giovani, gli agricoltori, le imprese, gli enti locali, ma anche artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini. Insieme al mio team di esperti in europrogettazione – aggiunge l’eurodeputata calabrese -, continueremo a garantire supporto e accompagnamento a tutti coloro che desiderano cogliere le importanti opportunità che l’Europa mette a disposizione per lo sviluppo della nostra terra.”

Come funziona “Europa a casa”

“Europa a casa” è uno strumento innovativo che offre informazioni e supporto sui bandi europei attraverso un report pubblicato mensilmente sulla piattaforma web www.europaacasa.eu e suddiviso in sezioni tematiche con sintesi chiare e divise per categoria. Per chi necessita di chiarimenti sono previste azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento. Tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o inviando un messaggio Whatsapp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione saranno garantite risposte personalizzate alle esigenze di ciascuno.