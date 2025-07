Governance Poll 2025: Occhiuto tra i più amati, Falcomatà perde consensi

Occhiuto sale tra i governatori più apprezzati d’Italia. Flop per Falcomatà, tra i sindaci meno votati nell'indagine annuale de Il Sole 24 Ore

È stata pubblicata la classifica annuale Governance Poll 2025, l’indagine condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di Regione. Il sondaggio misura il livello di fiducia dei cittadini nei confronti dei propri amministratori locali, basandosi su una domanda chiave: “Lo rivoterebbe oggi?”

Il divario Nord-Sud nel consenso politico

L’indagine evidenzia un chiaro squilibrio territoriale: tra i primi dieci sindaci più amati, l’80% è espressione del Nord Italia. Al contrario, nelle ultime dieci posizioni ben sette amministratori sono del Sud. Un dato che conferma la difficoltà strutturale in molte città meridionali, dove i problemi economici e gestionali si riflettono negativamente sulla fiducia degli elettori.

Falcomatà (Reggio Calabria) tra gli ultimi: perde oltre l’11% di consensi

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, registra un calo significativo nel consenso popolare. Con un indice di gradimento del 47%, si posiziona all’89° posto nella classifica nazionale. Una discesa di ben 11,4 punti percentuali rispetto al 58,4% ottenuto nel 2020 al ballottaggio che lo confermò primo cittadino. Un segnale evidente di malcontento tra i reggini.

Leggi anche

Occhiuto (Calabria) al quinto posto tra i governatori: +3,5% rispetto al voto

Ben diversa la performance del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Con un consenso del 58%, guadagna il 5° posto nella classifica dei governatori più apprezzati e si conferma il più stimato tra quelli del Mezzogiorno. Il dato è in crescita rispetto al 54,5% ottenuto alle elezioni del 2021. Un risultato forte, nonostante l’attenzione pubblica per l’indagine per corruzione annunciata dallo stesso Occhiuto tramite social.