Reggina: tifosi insoddisfatti e società a caccia dell’attaccante

Ci siamo lasciati alle spalle un’altra settimana intensa. Tre nuovi ingressi ufficiali, in ordine di presentazione il centrocampista Correnti, poi l’attaccante Ferraro e per ultimo il giovane Lanzillotta. E’ stata anche la settimana dei tifosi che hanno manifestato in piazza e chiesto a gran voce una risposta decisa e forte alla società sul mercato, vista la partenza ritenuta fiacca. Si chiedono nomi top e la costruzione dello squadrone, di fatto quello che altre compagini che puntano alla promozione stanno già facendo come per esempio Nissa, Scafatese o Nocerina a prescindere dal girone nel quale verranno collocate le campane.

Adesso si attendono altri movimenti in entrata secondo quanto dichiarato dal DG Praticò e cioè che prima del raduno, individuato più o meno per il 20 di luglio, al tecnico verrà messo a disposizione l’ottanta-novanta per cento dell’organico. Possibile che i prossimi annunci verranno effettuati in questi giorni, da capirne la portata e la qualità. Si parla insistentemente dell’esterno Di Grazia e questo sarebbe un grande colpo, mentre dopo aver perso Barranco e con Terranova accasatosi alla Nissa, pare si stia facendo fatica a individuare una punta centrale da aggiungere a Ferraro.

Intanto la piazza protesta, le polemiche non si placano, molti chiedono il cambio di proprietà, soprattutto dopo che il primo cittadino, con un messaggio trasmesso ai tifosi autorizzandoli a comunicarlo alla gente, ha dichiarato che sulla Reggina ci sono al momento due interessamenti molto forti.