Reggina: il Dg Praticò sul mancato rinnovo di Barranco, il calciomercato e la data del ritiro

Politica, attualità e sport. Un appuntamento che ha visto protagonisti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente del Catona Nello Violante e il Dg della Reggina Peppe Praticò. In altra pagina del giornale abbiamo riportato le dichiarazioni di quest’ultimo riguardo il futuro della società, di seguito il passaggio sul mancato rinnovo di Barranco e il calciomercato: “Il primo passaggio, quello che la società riteneva fondamentale, un vantaggio anche competitivo, è stato fatto con la conferma di Bruno Trocini. C’è un programma ben definito. Sicuramente Barranco, nonostante l’impegno della dirigenza, con il ragazzo ci ho parlato anche io personalmente, ha fatto una sua scelta e ogni calciatore è libero di farlo. Lui ha deciso di andare a giocare per un’altra squadra.

Ci è stato detto che il mercato non è iniziato con il botto. Io dico invece che abbiamo preso due calciatori, Correnti e Ferraro con il primo, centrocampista che ha fatto 9 nove e 8 assist e il secondo 11 gol e 2 assist. Due acquisti molto importanti e altri sono in programma. Il mercato presenta delle dinamiche che non sono facili da spiegare a chi lo vive come tifoso. Non basta alzare il telefono e fare una proposta e il discorso si chiude, anche perchè durante la fase della campagna trasferimenti, sui giocatori migliori ci sono tante richieste. La proprietà è molto determinata nel voler costruire una squadra che vinca il campionato, prima del ritiro avremo l’80-90% della squadra pronta. Si partirà intorno al 20 luglio e lo faremo al centro sportivo S. Agata”.