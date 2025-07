Reggina, adesso è ufficiale: Salvatore Laiacona responsabile del settore giovanile

“Tornare a far parte della Reggina è per me motivo di grande orgoglio"

La notizia che avevamo anticipato diverse settimane addietro adesso è ufficiale. Salvatore Laiacona è il nuovo responsabile del settore giovanile della Reggina:

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver affidato a Salvatore Laiacona l’incarico di Responsabile dell’Attività di Base e del Settore Giovanile maschile e femminile.

Per Laiacona si tratta di un ritorno in amaranto: ha infatti già ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Attività di Base per ben 28 anni, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla formazione di numerosi giovani talenti.

Il patron Antonino Ballarino, il presidente Virgilio Minniti e tutta la famiglia amaranto gli danno il bentornato, con l’augurio di un percorso ricco di successi, entusiasmo e soddisfazioni professionali.

Contestualmente, il club desidera ringraziare Sebastiano Fortugno per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati nel corso del loro incarico alla guida del settore giovanile.

Le prime parole di Salvatore Laiacona dopo il ritorno in amaranto:

“Tornare a far parte della Reggina è per me motivo di grande orgoglio. Questa è una società che porto nel cuore, con la quale ho vissuto esperienze indimenticabili e significative. Ringrazio il patron Ballarino, il presidente Minniti e il direttore generale Giuseppe Praticò per la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato. Insieme allo staff lavoreremo con passione, serietà e spirito di squadra per costruire un settore giovanile solido, inclusivo e attento alla crescita umana e tecnica di tutti i ragazzi e le ragazze che indossano questa maglia. Educare e formare giovani calciatori è una responsabilità importante.”