Nissa, Giovannone: ‘E’ l’anno della Reggina. Meritavamo il pareggio’

Nel giorno del suo compleanno arriva per il presidente Giovannone un regalo amarissimo. Ai microfoni di radio Febea il patrin dei giallorossi: “La Reggina è stata più cinica, la Nissa meritava il pareggio, forse è l’anno degli amaranto, forza Reggina. Da noi ci sono stati dodici infortuni, squadra falcidiata, io sono fatalista, è l’anno della Reggina, ripeto. I nisseni sono contenti degli sforzi che la società produce, oggi la classifica dice che la squadra amaranto merita di essere li, noi proviamo a continuare in maniera dignitosa. Mi auguro che non mi passi l’entusiasmo per il futuro e neppure ai nostri tifosi“.

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