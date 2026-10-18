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Nissa, Giovannone: ‘E’ l’anno della Reggina. Meritavamo il pareggio’

"Mi auguro che non mi passi l'entusiasmo per il futuro e neppure ai nostri tifosi"

18 Ottobre 2026 - 17:25 | Redazione

Giovannone, presidente della Nissa, seduto in panchina in giacca blu con un pallone in grembo

Nel giorno del suo compleanno arriva per il presidente Giovannone un regalo amarissimo. Ai microfoni di radio Febea il patrin dei giallorossi: “La Reggina è stata più cinica, la Nissa meritava il pareggio, forse è l’anno degli amaranto, forza Reggina. Da noi ci sono stati dodici infortuni, squadra falcidiata, io sono fatalista, è l’anno della Reggina, ripeto. I nisseni sono contenti degli sforzi che la società produce, oggi la classifica dice che la squadra amaranto merita di essere li, noi proviamo a continuare in maniera dignitosa. Mi auguro che non mi passi l’entusiasmo per il futuro e neppure ai nostri tifosi“.

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