Primo tempo: la Reggina domina e trova il doppio vantaggio. Lancini, errore clamoroso e Alagna riapre il match

Due gol, una grande occasione e un salvataggio sulla linea. La Reggina domina sul campo della Nissa nei primi quarantacinque minuti senza concedere spazi e occasioni agli avversari. La sblocca il solito Abonckelet al ventesimo con il suo solito inserimento partito dal cross di Magrassi. L’attaccante spreca una grande occasione poi non fallisce poco dopo la mezz’ora su assist di Abonckelet che intercetta un passaggio di Palermo. Nei minuti finali Rotulo va vicinissimo alla terza marcatura, ma la sua conclusione viene salvata sulla linea di porta. In pieno recupero clamoroso errore di Lancini che regala il pallone ad Alagna che si invola e realizza la rete dell’1-2 riaprendo il match per il secondo tempo. Che peccato.