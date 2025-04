Dal cuore del Corso al cuore dei reggini: Tabacchi Bova compie 10 anni

Nel cuore pulsante di Reggio Calabria, al numero 272 di Corso Garibaldi, c’è un luogo che negli anni è diventato molto più di una semplice tabaccheria.

Una storia di rinascita, di passione e determinazione, che prende vita dieci anni fa quando due giovani imprenditori decidono di rilevare una tabaccheria e trasformarla in un vero e proprio punto di riferimento, sia per i reggini che per i tanti visitatori che ogni giorno percorrono il centralissimo corso cittadino.

Tabacchi Bova che, nel tempo, è divenuta un’istituzione, compie, oggi, 10 anni di attività.

Un luogo familiare dove il cliente non è mai un semplice acquirente, ma una persona da accogliere con il sorriso. Basta entrare una volta per sentire quell’atmosfera calda e professionale che solo chi lavora con cura e passione sa trasmettere. È proprio questa attenzione all’aspetto umano, alla relazione, a rendere il punto vendita un posto unico nel suo genere.

Ma Tabacchi Bova non è solo tradizione: è anche innovazione. Il negozio si distingue, infatti, per essere diventato un prestigioso concept store IQOS Premium Partner, affermandosi come eccellenza nel panorama cittadino e nazionale per tutto ciò che riguarda i prodotti e l’esperienza IQOS. Una scelta che testimonia la volontà dei titolari di guardare avanti, offrendo ai clienti soluzioni moderne e di alta qualità.

In un tempo in cui le attività storiche faticano a sopravvivere, Tabacchi Bova rappresenta un esempio concreto di come la visione giovane, la professionalità e l’attenzione al cliente possano scrivere una nuova pagina di successo, a beneficio dell’intera comunità.

Dieci anni sono solo l’inizio. Con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione che li ha guidati fino a qui, i titolari di Tabacchi Bova sono pronti a proseguire questo cammino, continuando ad essere ogni giorno un simbolo di affidabilità, gentilezza e innovazione per Reggio Calabria.