Noto imprenditore reggino si incatena al Cedir: 'Mi hanno lasciato con 300 euro' - FOTO

E' in piedi da questa mattina incatenato ad un cestino dell'immondizia accanto alla torre 3 al Cedir di Reggio Calabria.

Davanti a lui un gruppo di agenti della Polizia e uomini dell'Arma. La sua azione di protesta è però molto pacifica e ciò che chiede è solo giustizia.

"Mi hanno arrestato nel 2010 con l'accusa di associazione a delinquere. Dopo 20 giorni però sono uscito dal carcere per assenza di gravi indizi. In automatico, con l'associazione, in Italia scatta il sequestro dei beni. Avevo due ristoranti, due pizzerie ed un albergo. Una mattina sono arrivati e mi hanno sequestrato tutto lasciandomi con 372 euro in tasca e mi hanno detto 'da ora partirete con questi".