Statale 106: scontro tra due auto nel reggino - FOTO

Nell'impatto, avvenuto in un'area molto trafficata, in particolar modo durante la stagione estiva, una delle auto coinvolte si è ribaltata

L'incidente, che ha coinvolto due autovetture, si è verificato poco dopo mezzogiorno sulla Strada Statale 106 nella frazione di Lazzaro, Comune di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

Non si conosce ancora la dinamica dello scontro che ha destato la preoccupazione dei residenti e dei passanti. L'incidente si è infatti verificato in una zona molto trafficata, in particolar modo durante il periodo estivo, nei pressi del bar "La pergola".

Coinvolte nell'impatto una Toyota ed una Mercedes, quest'ultima si è anche ribaltata a bordo della strada.