Jerry Calà risponde alla reggina Leonardi: “Mai sentita, ha piagnucolato col mio agente”

“Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole semplicemente perché è un cretino senza talento.” Con questa frase, la dirigente del Partito Democratico Anna Rita Leonardi, “ha spiegato”, il motivo per il quale Jerry Calà (sottospecie di comico fallito, da lei definito), non viene più preso in considerazione dal cinema nostrano.

Qualche giorno dopo, è arrivata la risposta dell’attore italiano, il quale ha ribadito di non essersi mai confrontato, ne conosciuto con la signora in questione.

“Io non volevo rispondere a questa signora -afferma Calà- che giorni fa sui social mi ha offeso in maniera veramente pesante, con parole ingiuriose praticamente da querela. Però qualcosa devo dire, perchè ha anche aggiunto di aver chiarito con me (assolutamente falsità). Io non l’ho mai conosciuta. L’unico contatto che ha avuto con me è stato con il mio agente piagnucolando perchè si è spaventata: lo stesso odio che voleva manifestare contro di me gli si è rivolto contro anche grazie ad alcune persone che gliel’hanno fatto notare il fatto di avermi offeso cosi pesantemente e gratuitamente. Ho anche letto che ha dichiarato di aver parlato con me e di aver chiarito, ribadendo però di pensarla in quel modo sul mio conto. La signora ha aggiunto che la mia carriera si è conclusa nel 1990, data dalla quale io ho fatto migliaia di spettacoli. Io a lei non ho mai fatto niente, che faccia pace con il cervello. Il suo interesse è quello di stare alla ribalta? Io sono una brava persona, mi basterebbe che lei facesse delle pubbliche scuse -conclude- però sincere.”