Karpeta, azienda reggina che è arrivata in India: “Ma vogliamo valorizzare la Calabria”

Il tappeto è emozione. Questa la breve frase che racchiude la ‘mission’ di Karpeta, azienda reggina che da dieci anni lavora sulla creazione dei tappeti. Un viaggio iniziato a Reggio Calabria e che li ha portati in India, dove producono i loro tappeti. Anche se la volontà era, e forse ancora è, diversa.

“Ci piacerebbe valorizzare la tecnica calabrese, ci abbiamo pure provato agli inizi, ma non abbiamo trovato realtà predisposte ad aggiornarsi. Nel 2016 è necessario adeguare il prodotto alle nuove esigenze estetiche, anche se creare un prodotto made in Italy rimane comunque uno dei nostri obiettivi” dichiarano i reggini Daniele Morabito e Simona Scollica, coppia che ha dato vita dieci anni fa a Karpeta.

I creatori di Karpeta mon nascondono le difficoltà presenti, soprattutto all’inizio, nell’operare in questa terra. “Quando abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura, non sapevamo ancora cosa ci aspettasse. Non è facile, ad esempio, accedere a un finanziamento per le imprese giovani che partono da zero. Noi siamo stati fortunati, ma non è sempre così. Sulla nostra prima collezione abbiamo lavorato in tre, non avevamo nulla intorno. Poi piano piano abbiamo strutturato anche la rete vendita” rivelano ai microfoni di ‘Yes Calabria’.

Il lavorare sulle materie prime abbinato alla scoperta di materiali nuovi, la tradizione antichissima legata al tappeto trova nelle idee di Karpeta la voglia di scommettere sull’ambiente. “Siamo aperti e ben predisposti, la difficoltà è di trovare persone/aziende disposte a mettersi in gioco con noi, per provare a creare prodotti nuovi partendo dalle materie prime del territorio. Ci piacerebbe davvero creare un prodotto completamente italiano” assicura Simona Scollica.

Idee chiare e voglia di guardare al futuro, sfruttando nuova opportunità. Daniele Morabito insieme all’imprenditore Dario Pulitanò ha creato una nuova realtà produttiva made in Calabria. Si tratta di ‘Texturae’, brand di carte da parati di design, in cui il progetto estetico incontra la tecnologia più d’avanguardia. In questo caso tutto viene prodotto e stampato a Reggio Calabria.