La Reggina surclassa la Cavese: le pagelle degli amaranto

Guarna 6: l’estremo difensore amaranto è poco impegnato nel corso dei 90 minuti. Si mostra sicuro nelle uscite e nella gestione palla al piede.

Loiacono 6: peccato per l’errore che ha causato il rigore poi trasformato dalla Cavese sul finire del primo tempo. Nel complesso una buona prova la sua.

Bertoncini 6,5: una prova importante quella del centrale amaranto. Di testa è insormontabile, scelte di tempo a dir poco perfette.

Rossi 6: ordinaria amministrazione nella prima frazione. Nel secondo soffre inizialmente le incursioni di Addessi, ma riesce sempre a disimpegnarsi nel migliore dei modi grazie all’aiuto di Bresciani prima e Rubin poi. Esce per far spazio a Marchi 6: mostra sicurezza quando è chiamato in causa.

Bresciani 7: tanta qualità e quantità sulla corsia di sinistra. Copre benissimo e recupera un’infinità di palloni difensivamente parlando, e quando spinge crea pericoli anche in zona offensiva. Esce per far spazio a Rubin 6: buon impatto sulla gara e tanta corsa.

Garufo 6: ancora una volta confermato sulla corsia destra, e ancora una volta fiducia ben ripagata. Non sbaglia e non eccede, bene cosi. Esce per far spazio a Rolando 6: come Rubin ha un buon impatto sulla gara e mostra grandi doti atletiche.

Salandria 6,5: tanta corsa e tanto cuore, pochi errori in fase di copertura. E’ da sottolineare la grinta che lo ha sempre contraddistinto unita alla qualità delle sue giocate.

Sounas 6,5: un primo tempo condito da chilometri infiniti di corsa ed un secondo tempo con tanta qualità. Il tutto incorniciato da un goal. Benissimo anche lui. Esce per far spazio a Paolucci: SV

Bianchi 6: tanta quantità in mezzo al campo. Fa a sportellate con tutti. Il palo gli nega il goal diretto che avrebbe comunque meritato.

Reginaldo 8: partita ancora una volta maiuscola quella del centravanti amaranto. Destro e sinistro utilizzati indistintamente e qualità da vendere: due assist ed un goal a condire una partita eccellente e di grande sacrificio.

Corazza 6,5: manca un pizzico di esperienza, ma la voglia è tanta. Sigla un goal che da sicuramente animo per il proseguio del campionato. Esce per far spazio a Bellomo 6,5: come sempre aumenta il tasso tecnico della squadra. Il goal finale il giusto premio.