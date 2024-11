La reggina Teresa Mascianà firma la colonna sonora di un film in concorso a Cannes.

-di Laura Maria Tavella. Teresa Mascianà è la cantautrice reggina più acclamata del momento: la sua hit “Don’t love me”, già nella colonna sonora del film “Aspromonte” e nello spot di Trenitalia, è stata inserita nella colonna sonora dell’unico film italiano in gara al festival del cinema di Cannes, “Le Meraviglie”, con protagonista Monica Bellucci. La cantautrice di Reggio Calabria è pronta a calcare un altro importante palcoscenico europeo: il 17 Maggio, il giorno in cui sarà proiettato il film al Festival di Cannes, Teresa Mascianà suonerà a Berlino, per l’apertura del concerto di Dente (nome d’arte di Giuseppe Peveri) per il “Riviera Fest”.Intanto, la cantautrice si prepara al terzo album, dopo “Don’t love me”e “Shine”, uscito lo scorso ottobre, (entrambi per Top Records Milano).In Bocca al lupo!