Lamezia continua la sua marcia senza problemi

Continua senza troppi pensieri la marcia del Basketball Lamezia. Troppo sterile la resistenza dei giovani della Scuola bk Viola nonostante la presenza di Angelo Guaccio, giovane talento in forza alla formazione di serie A. Parte subito bene la squadra di casa con Iracà bravo a scegliere il quintetto per cercare di contrastare i lametini.

Avvio col botto per Jovicevic che inchioda una stupenda schiacciata nel traffico. Da li Lamezia si sveglia e piazza subito un parziale importante di 14-0 (5-17) spezzato dal canestro di Guaccio.

Lamezia mette sin dal primo quarto in chiaro le cose con Monier che conduce le danze in attacco e lavora da stakanovista in difesa. Marino prova a mantenere in partita i suoi con due bombe, firmando il -9 con cui si va al primo riposo. L’incipit di secondo quarto è da grande squadra, 12-0 piazzato nei primi tre minuti e gara già congelata. Jovicevic cerca di mantenere a galla i violini ben supportato dall’ex Antonicelli, ottima partita per lui riuscendo a chiudere il secondo parziale sotto di 20 punti (35-55).

Gli ultimi due parziali scivolano via senza grandi sussulti. Guaccio deve lasciare il campo a metà terzo quarto dopo aver messo male il piede cadendo giù da un rimbalzo. Jovicevic deve fare i conti con la situazione falli e Lamezia praticamente anestetizza il match facendo scorrere anticipatamente i titoli di coda. Ottima prestazione per Gianmarco Bosone (13 punti) e per la coppia Monier-Longoria che firmano 38 punti in due,suddivisi equamente. Finale 56-88.

Mercoledì 23 c.m. il Basketball Lamezia recupererà la sfida contro la quotata Vis Reggio C. al PalaSparti di Lamezia Terme alle ore 20.30.

VIOLA REGGIO CALABRIA: La Rocca, Scialabba 10, Gullì, Pandolfi, Antonicelli 7, Arillotta 1, Caruso, Plutino 3, Guaccio 13, Jovicevic 16, Marino 6, Bianchi. Coach: P. Iracà. Ass.te: A. Berardi

LAMEZIA BASKETBALL: G.Bosone 13, Piccione , Ragusa , Mangione 3, Rubino 4, Fragiacomo 8, di Gennaro 10, Gaetano 4, Longoria 19, Lazzarotti 6, Saladino 2, Monier 19. Coach: L. Ortenzi. Ass.te: Desumma M.

Arbitri: Celia e Mafrici