Lamezia Terme, al via il Torneo internazionale di pallavolo maschile

Prende il via domani pomeriggio “Chapeau 2.0 – Memorial Francesco Pagliuso”, torneo internazionale di pallavolo che si svolgerà al Pala Sparti di Lamezia Terme sabato 23 e domenica 24 settembre. All’evento, promosso ed organizzato dal consorzio VolleYnsieme Lamezia e da Eugenio Mercuri, editore di Volley Channel, canale tematico calabrese dedicato interamente al mondo della pallavolo, parteciperanno quattro squadre: oltre alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ai nastri di partenza anche la Bcc Castellana Grotte, la Taiwan Excellence Latina e la compagine tedesca del Bisons Buhl. I giallorossi di coach Lorenzo Tubertini arrivano all’appuntamento in un buon stato di forma dopo aver battuto ieri proprio la formazione teutonica (dove in panchina nel ruolo di vice allenatore c’è l’italiano Leonardo Castellaneta) con il punteggio di 3-1. Il tecnico modenese ha dato il benvenuto anche ad Oleg Antonov arrivato a Vibo Valentia mercoledì sera. Il martello azzurro ha effettuato i primi controlli medici insieme allo staff medico giallorosso capitanato dal Dott. Ammendolia e sembra abile ed arruolabile a dire la sua già in questo fine settimana (a tal proposito sarà importante valutarne le condizioni psico-fisiche, dopo la lunga estate trascorsa in nazionale, nell’allenamento pomeridiano di oggi). Insieme ad Antonov è arrivato anche Antonio Valentini, vice allenatore giallorosso e secondo di Blengini alla Grand Champions Cup, competizione conclusa con la medaglia d’argento. Gruppo (quasi) al completo, dunque, dove manca solo l’opposto americano Benjamin Patch che, da martedì 26 settembre a domenica 01 ottobre, sarà impegnato con la nazionale Usa ai campionati NORCECA che si disputeranno a Colorado Springs. Intanto, coach Tubertini si gode i progressi effettuati dai suoi ragazzi: ieri contro il Buhl si è fatto notare più di tutti il giovane opposto Diaman Domagala autore di una prestazione strepitosa terminata con 20 punti messi a segno e con il 69% in attacco. Di seguito, il programma della manifestazione “Chapeau 2.0 Memorial Francesco Pagliuso”:

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 17:00, 1° semifinale Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bcc Castellana Grotte;

Ore 19:00, 2° semifinale Taiwan Excellence Latina – Volleyball Bisons Buhl.

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 16:00, finale 3°-4° posto;

A seguire: Chapeau 2.0 Consegna Premi e Riconoscimenti a Lorenzo Dallari e Daniele Sottile;

Ore 18:30, finale 1°-2° posto;

A seguire: Premiazione.

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia