L’appello di Giannetta (FI): “Scongiurare chiusura Pediatria a Locri”

“Ho visitato in più occasioni il reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri ed ho avuto modo di appurare, personalmente, le difficoltà cui ha dovuto far fronte in questi anni, soprattutto a causa della carenza di personale, derivante anche dai vincoli del piano di rientro, che ha creato più danni che benefici nel nostro sistema sanitario ed ospedaliero”.

Ma ho altresì, e direi soprattutto – sottolinea il consigliere – constatato l’altissimo livello dei servizi erogati ai bambini in cura presso il reparto, che, insieme alle proprie famiglie, hanno ricevuto cure ed assistenza tali da non avere nulla da invidiare ai blasonati ospedali del Nord”.

Il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta, attraverso un appello invita a scongiurare la chiusura del reparto pediatria di Locri.

Ne sono testimonianza eccellenti interventi di cui spesso non si parla, mentre si parla fin troppo di casi di mala sanità e di casi critici – sottolinea il consigliere – tendendo ad alimentare, così, l’emigrazione sanitaria, che rappresenta un costo sociale ed economico altissimo.

È di qualche giorno fa, ad esempio, il caso di un piccolo paziente della Locride, gestito egregiamente presso il reparto di Pediatria del nosocomio – racconta Giannetta – dapprima con una gestione pediatrica e successivamente con un intervento multidisciplinare complesso per una grave artrite settica dell’anca, che ha visto coinvolti i tre primari della Pediatria e della Rianimazione dell’Ospedale di Locri e dell’Ortopedia di Polistena.

Dobbiamo dunque bloccare i viaggi della speranza e valorizzare le nostre realtà – dichiara infine Giannetta – l’Ospedale di Locri è, infatti, un presidio sanitario fondamentale per le famiglie della Locride e di tutta la Città metropolitana che – conclude Giannetta – non devono essere sacrificate dalla chiusura del reparto di Pediatria”.