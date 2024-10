Autostrada del Mediterraneo: lavori di riqualificazione in provincia di Reggio

A partire da ieri sera Anas sta eseguendo i lavori di riqualificazione della rotatoria dello svincolo autostradale di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo‘.

Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica orizzontale sarà istituito il restringimento della carreggiata.

Il provvedimento è attivo a partire dalle ore 18,00 di ieri, lunedì 20 giugno, fino alle ore 18,00 di giovedì 23 giugno 2022.

Al termine dei lavori, secondo la norma del Codice della Strada, sarà avviato l’iter procedurale per la cessione della rotatoria all’Ente Provinciale, gestore dell’asse viario su cui insiste.

