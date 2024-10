Lavori Enel, interruzione energia elettrica in alcune zone di Reggio Calabria

Interruzione energia elettrica e possibilità di disservizi idrici in alcune zone di Reggio. Info

Si comunica che per lavori da parte di Enel Distribuzione in Contrada Molinello, nella giornata di martedì 23 c.m., dalle 9:00 alle 17:00, sarà interrotta l’energia elettrica, pertanto si potranno verificare disservizi idrici per tutta la giornata nelle zone di Sala di Mosorrofa, S.Sperato, Modena, Fondo Vilasi, Riparo di Cannavò, San Lorenzello, Cataforio e Gallina.