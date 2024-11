Le Castella tarantella week 2015: cinque giorni di cultura del territorio

E’ tutto pronto per la seconda edizione del “LE CASTELLA TARANTELLA WEEK” a LE CASTELLA di Isola Capo Rizzuto(KR) il festival di apertura della stagione estiva promosso dalla delegazione di Confcommercio Le Castella, la parrocchia di Le Castella e Calabria Sona, in occasione della festività patronale.

Il festival, patrocinato dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Isola di Capo Rizzuto, coniuga la grande vocazione turistica di questo territorio con l’opportunità data dalla nostra tradizione popolare e religiosa per creare un interessante momento di incontro e di socializzazione che possa servire a movimentare i flussi turistici in un periodo (Maggio) notoriamente di bassa stagione. 5 giorni che colgono il fascino “turistico” e culturale di ogni appuntamento religioso e lo integrano con il mondo “popolare” tra musica, balli e canti. Nei diversi appuntamenti, spalmati in tutti e 5 i giorni, dal mattino fino a tarda notte, si alterneranno artisti PROVENIENTI DA TUTTA LA CALABRIA come SABATUM QUARTET – NOTTE BATTENTE – CICCIO NUCERA – I MUSICANTI DEL VENTO – i Canterini di Aesylon, Fulvio Cama, Antonio Grosso School e Ciccio Nucera School – I “Tarantella No Stop” fino al grande gruppo di MIMMO CAVALLARO – COSIMO PAPANDREA e Taranproject che aprirà il festival il 29 Maggio. Le Castella sarà invasa da centinaia di artisti durante tutto il giorno a partire dal 29 Maggio fino al 2 Giugno alle 15.00, con animazione, stage di danze e musiche popolari e tante altre sorprese. Da segnalare la notte bianca che si svolgerà il 30, Don Luca ha voluto fortemente coinvolgere i ragazzi in questa iniziativa dedicando uno spazio completamente a loro. Dalle 01.00 sarà organizzato un contest di “freestyle” con tematica la “cultura popolare” per giovani rapper che saranno onorati dalla presenza dell’artista “calabro-reggae” RASDO’ con un suo liveshow.

Un mix che già l’anno scorso ha ottenuto un grande successo, apprezzamenti e ammirazione tra i locali ma soprattutto tra i turisti provenienti dalle zone limitrofe e tra coloro che hanno deciso di pernottare, lasciandosi trascinare dal grande entusiasmo e divertimento che si respirava nell’aria. Questo successo è possibile grazie ad una forte coesione e collaborazione, con grande impegno, lavoro e sacrificio da parte di tutti.

Erano presenti alla conferenza stampa di presentazione tenutasi il 20 Maggio presso la sede di ConfCommercio Crotone Don Luca Greco (parroco di Le Castella) – Alfio Pugliese (presidente confcommercio Crotone) – Giovanni Ferrarelle (direttore confcommercio Crotone) – Carmela Maiolo (Vice-Sindaco di Isola Capo Rizzuto) – Sandra Giglio (delegata confcommercio Le Castella) e Giuseppe Marasco direttore artistico per Calabria Sona.

LE Castella sa fare turismo, commercio qualitativo, intrattenimento, offrendo una festa ricca e ben organizzata in tutti i suoi punti: convenzioni, menu particolari per i turisti e i visitatori con prezzi speciali per i 5 giorni di festa, orari di apertura straordinari, mettendo in campo la capacità di fare turismo che è proprio del borgo di Le Castella.

Questa manifestazione rientra nel circuito CALABRIA SONA, che racchiude e collabora con le maggiori realtà del panorama della musica made in Calabria – “Puntiamo molto su questo appuntamento – dice Giuseppe Marasco organizzatore per Calabria Sona – perché Le Castella esprime un fascino particolare e rappresenta un’attrazione unica a livello turistico. In solo due anni siamo riusciti a creare qui più di un “WeekEnd” dedicato alla musica e alla cultura popolare , una scommessa vincente, un evento unico per tanti buoni motivi”.