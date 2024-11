L’ecuadoregno Daniel Morenza ? un giocatore del Bocale.

L’A.S.D. Bocale calcio 1983 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo dell’attaccante classe ’96 Daniel Moreno proprietario del cartellino.Nonostante la giovane età, il giocatore ecuadoregno ha già militato in Lega Pro e Serie D con la casacca dell’Hintereggio ed ha vestito la maglia della nazionale under 15.La trattativa che ha portato Moreno in maglia biancorossa è stata condotta dal responsabile del settore giovanile Alfredo Anzani (in foto).Moreno sarà stabilmente aggregato alla prima squadra, ma parteciperà anche ai campionati giovanili.Nella giornata di lunedì, la società potrebbe annunciare un altro colpo di mercato.