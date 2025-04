Reggio, Accordo Territoriale per i contratti stagionali tra Confcommercio e sindacati

In un momento storico caratterizzato da incertezza economica e continue trasformazioni nel mondo del lavoro, arriva un importante segnale di responsabilità e collaborazione dal mondo delle relazioni industriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

È stato infatti siglato un nuovo Accordo Territoriale tra le principali organizzazioni datoriali e sindacali del commercio e del terziario, con l’obiettivo di regolamentare l’uso dei contratti a tempo determinato legati alla stagionalità nel comparto.

A firmare l’intesa, presso la sede di Via Zecca, per Confcommercio il presidente Lorenzo Labate e il direttore generale Fabio Giubilo, per le organizzazioni sindacali i segretari provinciali Valerio Romano (Filcams-Cgil), Annarosa Marrapodi (Fisascat-Cisl) e Sabrina De Stefano (Uiltucs-Uil). L’accordo rappresenta un esempio virtuoso di relazioni industriali e si fonda sulla volontà di fornire uno strumento concreto alle aziende locali per far fronte ai picchi di attività concentrati in determinati periodi dell’anno, senza rinunciare a tutele chiare e condivise per i lavoratori.

In coerenza con le previsioni del CCNL del Terziario e del d.lgs. 81/2015, le parti firmatarie hanno proceduto a definire con precisione i Comuni della Città Metropolitana interessati, i periodi dell’anno in cui si concentrano i picchi di attività, la durata massima dei contratti e le procedure di accesso che le aziende devono seguire per avvalersi della opportunità. Il tutto per assicurare una flessibilità del rapporto di lavoro non arbitraria bensì costruita su basi trasparenti e responsabili.

Un patto che tiene insieme competitività e diritti

“Viviamo un momento non facile sotto il profilo economico, con imprese che cercano di restare competitive in un mercato sempre più instabile – dichiara Lorenzo Labate, presidente di Confcommercio Reggio Calabria. Per questo la possibilità di disporre di forme di flessibilità contrattuale, definite nel pieno rispetto delle regole e attraverso il dialogo con le organizzazioni sindacali responsabili, diventa essenziale. È una risposta concreta alle esigenze delle imprese e anche un modo per creare occupazione in modo serio e strutturato.”

Le organizzazioni sindacali: “Flessibilità sì, ma condivisa e regolata”

Sulla stessa linea anche i vertici provinciali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, che sottolineano il valore di un’intesa basata sul confronto e sulla comune volontà di tutelare un lavoro dignitoso.

“La flessibilità – per Valerio Romano, segretario provinciale Filcams-Cgil – diventa accettabile solo se regolata e condivisa nel rispetto dei diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori. In un momento così delicato è importante che ogni misura sia frutto di un confronto vero e con parti realmente rappresentative, capaci di tenere insieme occupazione e tutele.”

“Quello firmato oggi è un accordo che riconosce il valore della contrattazione – sottolinea Annarosa Marrapodi, segretaria provinciale Fisascat-Cisl. Il nostro impegno è stato quello di definire con precisione i perimetri di applicazione: dai territori ai periodi, dalle procedure alle condizioni contrattuali, affinché ogni forma di flessibilità sia usata in modo responsabile e non penalizzante.”

“Abbiamo lavorato affinché questo strumento non diventasse una scorciatoia per eludere i diritti – aggiunge Sabrina De Stefano, segretaria provinciale Uiltucs-Uil . Il lavoro deve rimanere dignitoso, anche quando temporaneo, e questo è possibile solo con regole chiare e condivise, come quelle costruite in questo accordo”.

Una strada tracciata: collaborazione e coerenza con il territorio

Il nuovo accordo conferma che è possibile disegnare strumenti di flessibilità che siano aderenti alla realtà economica locale, rispettosi della normativa nazionale e coerenti con i contenuti del contratto collettivo di riferimento. Uno strumento utile per chi investe e produce valore sul territorio e una garanzia per chi quel valore lo crea con il proprio lavoro.