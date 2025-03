La Calabria ospita l’Assemblea Annuale Fiavet Confcommercio

Il convegno sul turismo discuterà di radici, identità e sviluppo sostenibile. In programma anche un fam trip

Quest’anno è stata scelta la Calabria per l’assemblea Annuale Fiavet Confcommercio. L’evento si terrà il 28 marzo, alle ore 16, nella sala Talete del THotel di Lamezia Terme.

Il programma dell’assemblea e del convegno

Interverrà l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese. L’assemblea sarà preceduta dal convegno “Il turismo che non si ferma: radici, identità e destagionalizzazione per un nuovo modello di sviluppo”, a cui parteciperanno numerosi ospiti istituzionali. È prevista anche una parte formativa con case history dedicati al territorio che ospita l’evento.

I delegati saranno presenti in Calabria dal 28 al 30 marzo, per conoscere il territorio e i prodotti turistici locali.

Gli interventi e gli ospiti principali

I lavori saranno aperti dal presidente Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi. Si collegherà per un saluto anche il ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, e il presidente Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli. In collegamento anche il presidente della Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Pietro Falbo.

Le parole dell’assessore Giovanni Calabrese

“Sono contento che la Calabria sarà sede di questo importante incontro”, ha affermato l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese. “La nostra Regione, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, è pronta ad accogliere e a condividere le proprie opportunità, a conferma del ruolo sempre più centrale che stiamo assumendo nel panorama turistico nazionale e internazionale. La scelta di ospitare in Calabria il Convegno Nazionale sul Turismo e l’Assemblea annuale di Fiavet Confcommercio rappresenta, inoltre, un segnale forte di attenzione verso la valorizzazione di un turismo che guarda al futuro, che sa valorizzare le radici senza perdere di vista l’innovazione e lo sviluppo sostenibile. Auguro a tutti i partecipanti un proficuo lavoro, che possa portare a nuove idee, dialoghi con altre Regioni, collaborazioni e soluzioni per un settore che ha tutte le potenzialità per crescere e diventare sempre più protagonista nel nostro Paese.”

I temi centrali del convegno

I temi del convegno saranno affrontati dal direttore creativo e travel designer ItalyRooting consulting, Letizia Sinisi, che interverrà su “Turismo delle Radici: dall’Identità al business – il ruolo strategico di Fiavet”, dalla giornalista e docente di comunicazione digitale, Claudiana Di Cesare, che parlerà su: “L’intelligenza artificiale come alleata del tuo business. Opportunità e strumenti operativi”, e dal travel Industry Marketing Expert / Sales Director Sud Europa di Sojern, Daniele Manetti, che discuterà su: “Comunicazione e Promozione Digitale dei Territori: Tecnologie & Case Histories”.

Altri relatori e conclusioni

Tra i relatori ci saranno anche:

Antonello Varallo , responsabile vendita trade & charter AV Trenitalia .

, responsabile vendita trade & charter AV . Tommaso Fumelli , vice presidente Sales Italy ITA Airways .

, vice presidente Sales Italy . Jacopo De Ria , presidente del Consorzio Fogar .

, presidente del . Massimo Diana , direttore commerciale OTA Viaggi .

, direttore commerciale . Francesca Parisi e Vittorio Stocco , di Orizzonti Tour Operator .

e , di . Mauro Bolla , direttore commerciale SACAL SpA – Sistema Aeroportuale Calabrese .

, direttore commerciale . Nicoletta Pinto, Global Partnerships Strategist GuardMe Europe.

Le conclusioni sono affidate a Gianluca Marcello, presidente Fiavet Calabria, e Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet.

Il fam trip e le visite sul territorio

Nei giorni successivi, gli agenti di viaggio e operatori di tutta Italia avranno possibilità di scambio e condivisione sia con le agenzie di viaggio locali che con i rappresentanti dell’offerta territoriale. Il fam trip seguente il convegno per i delegati Fiavet Confcommercio prevede un itinerario che toccherà le località di Pizzo e Gerace, con incontri sul territorio con rappresentanti istituzionali e del prodotto turistico calabrese.