Calciomercato: il Cham della Scafatese in ritiro con una squadra di serie A

Una grande stagione quella appena terminata per Fallou Cham, terzino della Scafatese, classe 2006, originario del Gambia. Talento e grande affidabilità nonostante la giovane età e attenzioni puntate sul calciatore da diverse squadre di categoria superiore. Il terzino destro si aggregherà al Verona per la fase di ritiro precampionato e non è escluso che vi possa anche rimanere.

L’altro Cham, quello della Reggina, è passato invece alla Carrarese in serie B.