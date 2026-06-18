Pattinaggio Artistico: Giulio Neri Campione d’Italia

Il Comitato Regionale Calabria di Skate Italia esprime le più vive congratulazioni a Giulio Neri e alla S.S. Calabria per la conquista del titolo di Campione d’Italia nella categoria Allievi, corrispondente a livello internazionale alla categoria Espoir Men Solo Dance, risultato di straordinario valore tecnico, sportivo e simbolico per l’intero movimento regionale.

Questo titolo nazionale rappresenta un traguardo di particolare rilevanza per la società e per il pattinaggio artistico calabrese, poiché ottenuto in una delle categorie giovanili più prestigiose e competitive, quella che costituisce il naturale ponte verso l’alto livello internazionale e il futuro dell’élite mondiale della disciplina.

La vittoria italiana si inserisce all’interno di una stagion e eccezionale che ha visto l’atleta distinguersi anche in ambito internazionale con risultati di assoluto prestigio.

Tra questi spiccano la vittoria nella World Cup Last Chance di Cesena nella categoria Espoir Men Solo Dance e la medaglia di bronzo conquistata all’Artistic World Cup di Garmisch-Partenkirchen, competizioni che rappresentano il massimo livello internazionale accessibile agli atleti delle rispettive fasce d’età.

Un percorso costruito attraverso il lavoro quotidiano dell’atleta e della società, sotto la guida tecnica di Anita Ferraro ed Emilia Labate, Presidente della S.S. Calabria, che hanno accompagnato la crescita sportiva e personale dell’atleta con competenza, dedizione e passione.

La conquista del titolo italiano conferma non soltanto il talento di Giulio Neri, ma anche la qualità del lavoro tecnico sviluppato sul territorio calabrese, dimostrando come programmazione, formazione e continuità possano consentire ai nostri atleti di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Risultati come questi contribuiscono a rafforzare il prestigio dell’intero movimento regionale e rappresentano un motivo di orgoglio per la Calabria sportiva, offrendo un esempio concreto alle nuove generazioni di atleti che si affacciano a questo meraviglioso sport.

A Giulio Neri, alla S.S. Calabria, ai tecnici Anita Ferraro ed Emilia Labate, ai dirigenti e alla famiglia dell’atleta giungano le più sentite congratulazioni del Comitato Regionale Calabria per una stagione destinata a rimanere tra le più importanti e significative degli ultimi anni per il pattinaggio artistico della nostra regione.