Calabria, scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla SS 18: una persona perde la vita

La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 304,450, nel territorio comunale di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Pietra della Menta.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante (autocarro). Nell’impatto, una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Al momento il traffico veicolare è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

Interventi di soccorso e viabilità locale

Sul posto è presente il personale Anas, i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale di Paola al fine di consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che:

“Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.

Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti Pronto Anas al numero verde gratuito 800.841.148.