Calabria, scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla SS 18: una persona perde la vita
Un'altra è rimasta ferita. Traffico veicolare deviato sulla viabilità locale
18 Giugno 2026 - 16:22 | Comunicato stampa
La strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 304,450, nel territorio comunale di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Pietra della Menta.
Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante (autocarro). Nell’impatto, una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita. Al momento il traffico veicolare è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.
Interventi di soccorso e viabilità locale
Sul posto è presente il personale Anas, i soccorsi del 118 e la Polizia Stradale di Paola al fine di consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
Anas (Gruppo FS) ricorda che:
“Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”.
Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti Pronto Anas al numero verde gratuito 800.841.148.
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