Reggina: abbiamo bisogno di parlare solo di… calcio. Tutti!

Qualche giorno fa, su CityNow, raccontavamo di una frattura che va avanti da anni. Una divisione continua, spesso aspra, che coinvolge una parte della tifoseria amaranto e, in alcuni casi, anche chi racconta quotidianamente la vicende della Reggina.

“Guelfi e ghibellini”, avevamo scritto. Una formula forte, ma utile per descrivere un clima che sembra aver fatto perdere di vista il primo, vero e unico obiettivo: tifare per la squadra amaranto. Tutti rivendicano di farlo per amore della maglia, eppure, guardando il tono di certe contrapposizioni, non sempre questa sembra la priorità, ma potremmo sbagliarci. La certezza, però, è che l’appello lanciato è caduto nel vuoto.

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Una trattativa verso la conclusione

Dopo la lunga vicenda legata alla trattativa con Matt Rizzetta (trattativa esistente), per mesi al centro del dibattito, adesso la situazione è indirizzata verso la conclusione di un nuovo percorso, quello legato alla figura dell’attuale patron e presidente della Lazio Claudio Lotito. Un passaggio atteso, dopo un periodo lungo, pesante ed estenuante per tutto l’ambiente. Eppure, anche in questa fase, invece di guardare alla possibile chiusura di una pagina complessa, si continua a dividersi.

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Da una parte e dall’altra. Come se ogni passaggio dovesse diventare terreno di scontro. Come se la Reggina venisse dopo le posizioni personali. Quando si arriverà al nero su bianco, l’auspicio è che gli animi possano calmarsi. Che si possa tornare a parlare soprattutto di calcio, di programmazione, di calciomercato, di squadra, di società e di futuro. Tutto questo potrebbe aiutare l’ambiente a spostare l’attenzione su ciò che conta davvero.

La Reggina ha bisogno di stabilità. Ha bisogno di idee. Ha bisogno di normalità. Poi, come sempre, sarà il campo a decidere. Perché una sola cosa, alla fine, riuscirà davvero a mettere tutti d’accordo: la vittoria.