Volley: riconferma d’eccellenza in casa Domotek. De Santis sarà ancora amaranto

Atleta calabrese, originario di Palmi, De Santis si appresta a vivere il suo terzo anno consecutivo con la maglia amaranto alla corte di Antonio Polimeni. Un legame, il suo, che si è progressivamente trasformato in un vero e proprio idolo per le folle: il libero classe ’98 è ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli sportivi che hanno gremito le tribune del Palacalafiore.

De Santis arriva a questa nuova sfida forte di un’annata di altissimo livello, durante la quale ha messo in mostra prestazioni di assoluto rilievo. Numeri e qualità lo hanno consacrato come il miglior libero dell’intera categoria, ma il suo contributo è andato ben oltre le statistiche: è stato parte basilare dell’impresa sportiva costruita da mister Polimeni, contribuendo in modo determinante alla conquista della storica tripletta amaranto che ha regalato alla società la Supercoppa, la Coppa Italia del Monte e la tanto attesa promozione in A2.

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Il curriculum di Saverio De Santis vanta esperienze in club di prestigio del panorama pallavolistico nazionale, tra cui Gioia del Colle, Lamezia e, soprattutto, Castellana Grotte, dove ha militato per quattro stagioni. Percorsi che hanno contribuito in modo significativo alla sua crescita tecnica e personale, considerandolo come un elemento di straordinaria affidabilità nel ruolo di libero.

Nonostante abbia solo 27 anni, De Santis può già contare su un bagaglio di esperienze notevole, che include anche una parentesi in Superlega, dove ha avuto modo di misurarsi con livelli di gioco e pressioni elevatissime.

La sua permanenza in amaranto si è rivelata positiva sotto ogni aspetto, confermandosi come un tassello fondamentale per i progetti futuri della società.

La riconferma di Saverio De Santis, che giunge dopo ben quattro colpi di mercato e la conferma di Davide Saitta, rappresenta dunque un chiaro segnale di continuità per la Domotek Volley, che intende costruire una squadra competitiva puntando su elementi di qualità, già perfettamente integrati nel sistema di gioco e nel tessuto sociale della comunità amaranto.