Reggio, il Tito Minniti riapre dopo l’incidente in pista

L’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria è stato riaperto dopo la chiusura temporanea disposta nella tarda mattinata di oggi a seguito dell’incidente che ha coinvolto un piccolo aereo turistico in fase di atterraggio.

Lo scalo reggino ha ripreso la normale attività dopo le 13, così come era stato preannunciato da Sacal immediatamente dopo l’episodio.

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L’incidente senza feriti

L’incidente si era verificato sulla pista dell’aeroporto di Reggio Calabria e aveva riguardato un velivolo turistico, che ha avuto un problema durante la fase di atterraggio.

I passeggeri a bordo del velivolo sono rimasti illesi e non si sarebbe verificato alcun principio di incendio.

Lo scalo torna operativo

Dopo gli interventi del caso e le verifiche sulla pista, l’aeroporto “Tito Minniti” è tornato operativo.

La chiusura temporanea aveva causato disagi al traffico aereo, con il dirottamento di alcuni voli, tra cui il collegamento Milano Linate-Reggio Calabria, atterrato a Lamezia Terme.

Con la riapertura dello scalo, l’attività aeroportuale è ripresa regolarmente.