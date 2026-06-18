Reggio, paura in pista al T.Minniti: il carrello non si apre. Scalo chiuso

L'impatto controllato non ha provocato gravi conseguenze e a bordo del piccolo aereo turistico non si registrano feriti

L’aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria è momentaneamente chiuso al traffico aereo a causa di un incidente che ha coinvolto un piccolo aereo turistico.

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo, un C77R da 980 kg, 4 posti, privato, con 2 passeggeri a bordo e proveniente dall’aviosuperficie di Calatabiano, in Sicilia, avrebbe accusato un malfunzionamento tecnico in fase di atterraggio, nello specifico al motore del carrello elevatore, che non è riuscito ad aprirsi correttamente per completare la manovra.

La manovra d’emergenza sulla pista e lo stato dei passeggeri

Il pilota è stato costretto a eseguire una manovra d’emergenza di estrema delicatezza, facendo strisciare l’aeromobile direttamente sulla pista dello scalo reggino. Fortunatamente, l’impatto controllato non ha provocato gravi conseguenze.

I 2 passeggeri a bordo sono rimasti totalmente illesi. Non si è verificato alcun principio di incendio e, dunque, non è stato necessario l’utilizzo di schiumogeni o acqua da parte dei VVF.

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I disagi al traffico aereo e il dirottamento dei voli di linea

La temporanea indisponibilità della pista ha causato immediati disagi ai collegamenti di linea programmati per la giornata. Tra questi, il volo di ITA Airways proveniente da Milano Linate e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato presso lo scalo di Lamezia Terme in attesa della rimozione del mezzo e della messa in sicurezza dell’area.

Seguiranno aggiornamenti, l’aereoporto resterà chiuso fino alle 13:00.