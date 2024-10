Riaperture dal 18 maggio: possibili linee guida per bar, ristoranti e parrucchieri

Non sono ancora definitive, ma c'è già un'idea di quelle che dovrebbero essere le linee guida per le attività che riapriranno il 18 maggio

Da lunedì 18 maggio le Regioni potranno riaprire bar e ristoranti, negozi, estetisti e parrucchieri. È quanto emerso dalla riunione in videoconferenza tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e i governatori italiani.

Il Governo ha accolto le richieste degli enti locali avanzate nei giorni scorsi. Dal 18 maggio i presidenti delle Regioni potranno decidere di aprire le attività sotto la propria responsabilità e in base alle esigenze del territorio. Il Governo farà comunque le sue proposte, che verranno integrate da quelle degli enti locali, e insieme verrà portato avanti il monitoraggio della situazione. L’esecutivo avrà la facoltà di intervenire con nuove restrizioni nel caso di un peggioramento della situazione di emergenza sanitaria.

Entro venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, Conte e la sua squadra renderanno note le linee guida per consentire alle Regioni di riaprire le attività dal 18 maggio. Le linee guida e i protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni attività perché possano riaprire nella massima sicurezza.

Ma quali saranno le regole da seguire? Nulla ancora di definitivo, ma, seppur provvisorie, le regole contenute nel documento del Comitato tecnico-scientifico sulle “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione“, elaborato insieme ai tecnici dell’Inail, sembrano piuttosto chiare.

Leggi anche

Le regole per bar e ristoranti

La bozza del testo attribuisce un rischio di aggregazione medio-alto alle attività commerciali e per bar e ristoranti consiglia fortemente una riorganizzazione degli spazi. Se possibile, i clienti verranno fatti accomodare all’aperto, sfruttando al massimo gli spazi esterni.

La capienza dei locali all’interno invece sarà molto limitata: tra un tavolo e l’altro dovranno esserci almeno due metri quadrati, e quattro per ciascun cliente. Se i clienti sono allo stesso tavolo e il bar o ristorante è dotato di separatori in vetro o plexiglass, la distanza tra loro potrà essere ridotta anche a un metro e mezzo.

Molto probabile anche la prenotazione obbligatoria per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. Aboliti i buffet, mascherine obbligatorie per i clienti prima e dopo i pasti. Obbligo di mascherine anche per i dipendenti. I locali dovranno mettere a disposizione prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani.

Le regole per i negozi

Per quanto riguarda i negozi, l’orientamento per quelli piccoli, sotto i 25 metri quadrati, è permettere l’ingresso ad un solo cliente alla volta. Se la porta del negozio è unica, il negoziante dovrà assicurarsi che i clienti non si incrocino. Se ci sono due porte, una verrà destinata all’ingresso, l’altra all’uscita.

Per i negozi di abbigliamento, che dovranno essere sanificati ogni giorno, saranno obbligatori mascherina e guanti per chi prova un capo.

Le regole per parrucchieri ed estetisti

Anche per i parrucchieri e gli estetisti, oltre a tutti i dispositivi di sicurezza previsti – mascherine, guanti, visiere – resta valida la regola di un un solo cliente alla volta: la prenotazione del servizio sarà obbligatoria e gli strumenti di lavoro dovranno essere sempre sanificati. Dipendenti e clienti dovranno indossare guanti e mascherine.

Fonte: quifinanza.it