Reggio, Semar brilla al “Job Day for School” a Palazzo Alvaro

Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria ha ospitato il “Job day for school”, evento clou del progetto “Insieme Creiamo il Futuro”. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di 9 scuole locali e circa 800 studenti, mira a facilitare l’incontro tra giovani talenti e il mondo del lavoro. Tra le 35 aziende partecipanti, Semar si è distinta per il suo impegno attivo nel guidare i giovani verso il futuro lavorativo.

Semar, azienda leader nel settore elettrico e delle soluzioni energetiche e della sicurezza, ha condotto tre colloqui conoscitivi con studenti selezionati, dimostrando il proprio impegno nell’investire sulle nuove generazioni. Sebastiano Marra, il titolare di Semar, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa:

“Partecipare al ‘Job day for school‘ è stata un’opportunità straordinaria per noi di Semar. È fondamentale interagire con i giovani, capire le loro aspettative e aiutarli a scoprire le loro potenzialità. Questi colloqui non sono solo un’occasione per valutare potenziali talenti e offrire opportunità di lavoro, ma anche per trasmettere la nostra visione di impresa, che combina passione, innovazione e sviluppo continuo. Siamo convinti che il nostro futuro dipenda dall’energia e dalle idee fresche che questi giovani possono portare.”

L’evento ha coinvolto importanti figure del tessuto economico e accademico locale, con l’obiettivo di creare un ponte tra i giovani pronti a entrare nel mercato del lavoro e le aziende alla ricerca di nuovi talenti. Il “Job day for school”, grazie al sostegno di entità come il Centro per l’Impiego di Reggio Calabria e Confindustria Reggio Calabria, ha dimostrato ancora una volta di essere un efficace strumento di matching tra domanda e offerta di lavoro, preparando il terreno per future collaborazioni.

Con un focus sul riconoscimento delle competenze e sull’orientamento professionale, Semar continua a dimostrare il suo impegno nel supportare la crescita professionale dei giovani, consolidando la sua reputazione come un’azienda attenta al capitale umano e alla formazione di figure professionali qualificate e motivate.