Calciomercato, ufficiale: alla Nissa Terranova, alla Scafatese Maggio

Il calciomercato estivo in Serie D prosegue con colpi interessanti. Due attaccanti di grande esperienza sono pronti a iniziare nuove avventure con le rispettive squadre: Domenico Maggio alla Scafatese e Pietro Terranova alla Nissa.

La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciare il tesseramento dell’attaccante Domenico Maggio. “Il centravanti classe 1990 è reduce dall’esperienza biennale al Siracusa, culminata quest’anno con la promozione in Lega Pro. Curriculum di prestigio in categoria per il nuovo atleta gialloblù, che s’è detto pronto e carico per la nuova avventura.”

La NISSA piazza un’autentica bomba di mercato: “Pietro Terranova, uno degli attaccanti più prolifici della Serie D, vestirà la maglia della Nissa nella prossima stagione. Un colpo che fa rumore, un segnale forte, una dichiarazione d’intenti. A firmare questa operazione è stato il direttore sportivo Ernesto Russello, che in perfetta sinergia con il presidente Luca Giovannone, è riuscito a portare a Caltanissetta uno dei calciatori più ambiti del panorama dilettantistico nazionale. L’arrivo di Terranova non è solo un grande colpo, è anche un messaggio chiaro al campionato: la Nissa vuole essere protagonista. Dopo il primo anno in Serie D, conclusosi con un ottimo sesto posto, la società si sta muovendo con competenza e visione, costruendo una rosa competitiva e solida. Con una coppia d’attacco come Diaz–Terranova, c’è da scommettere che i tifosi potranno sognare in grande. E che ogni domenica, al Tomaselli, ci sarà da divertirsi. Pietro Terranova torna nella sua terra di Sicilia con la voglia di lasciare il segno. Lo fa in una piazza storica, piena di entusiasmo e con una società che ha dimostrato di saper fare calcio.”