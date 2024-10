Messina, 4 navi da crociera in un giorno: è record di turisti – FOTO

Ad annunciarlo è l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che, attraverso un post su FB, annuncia il record raggiunto:

“Hanno attraccato al porto la MSC WORLD EUROPA con 6029 passeggeri e 2122 membri equipaggio, la Explorer of the Seas di Royal Caribbean con 3453 passeggeri e 1183 membri equipaggio, la Star Flyer della compagnia Star Clippers con 110 passeggeri e 73 membri equipaggio e la Star Legend di Windstar Cruises con 224 passeggeri e 197 membri equipaggio.

In totale dunque sono stati 13.391 turisti in giro per la città di Messina e le altre mete turistiche della provincia”.