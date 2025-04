Reggina-Favara: la probabile formazione amaranto. Due dubbi per Trocini

Battute conclusive di una stagione lunga e logorante con la Reggina in continuo inseguimento alla prima posizione. Negli ultimi 180 minuti ci si gioca la promozione in serie C e gli amaranto sperano nel sorpasso sul Siracusa, nonostante un calendario più favorevole agli aretusei. Mister Trocini tocca poco nell’undici iniziale, con soli due dubbi. Uno riguarda le non brillanti condizioni di Cham e l’altro in attacco con Ragusa che rientra dopo l’infortunio.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Adejo, Girasole, Ndoye (Cham); Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa (Renelus), Grillo, Barranco. All. Trocini