Serie D: ultime due giornate. Il programma e la classifica

Stagione regolare che volge al termine con il duello tra Siracusa e Reggina che continua. Altra giornata importante con le due compagini impegnate in casa rispettivamente contro Vibonese e Favara, altrettanto interessante è la lotta in coda per evitare i play out.

Il programma della giornata

Acireale – Sancataldese

Città di S. Agata – Scafatese

Enna – Locri

Licata – Pompei

Paternò – Sambiase

Reggina – Favara

Siracusa – Vibonese

Ragusa – Nuova Igea

Riposa: Nissa

La classifica

Siracusa 72

Reggina 71

Scafatese 59

Sambiase 53

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 42

Pompei 38

Nuova Igea 37

Ragusa 35

Sancataldese 34

Acireale 32

Enna 31

Favara 30

Licata 25

Città di S. Agata 24

Locri 22