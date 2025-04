Vincono Reggina e Siracusa. Tutto rimandato all’ultima di campionato

Reggina-Favara si gioca tutta nel primo tempo con gli amaranto nettamente superiori sotto tutti i punti di vista. Partita mai in discussione, tre reti realizzate grazie alle marcature di Ragusa, Barranco e Barillà e gestione nella seconda parte assolutamente tranquilla, tranne che per uno svarione difensivo che ha consentito agli ospiti di accorciare. Anche il Siracusa l’ha risolta nella prima parte di gara e quindi tutto viene rimandato alla prossima settimana quando si giocherà l’ultima partita del campionato regolare. Reggina a San Cataldo, Siracusa in trasferta contro la Nuova Igea.

Primo tempo

Stagione regolare che sta per concludersi con la Reggina che continua la sua rincorsa al primo posto. Al Granillo arriva il Favara, compagine siciliana ancora impelagata nella parte bassa della classifica. Mister Trocini schiera la formazione migliore con Lagonigro tra i pali, in difesa Giuliodori, Adejo, Girasole e Ndoye, al posto di Cham non al meglio. In mezzo Barillà, Laaribi e Porcino e davanti il tridente formato da Ragusa, Grillo e Barranco.

La prima occasione è per la Reggina al terzo minuto. Cross pennellato di Porcino, scambio Barillà-Ragusa e conclusione ravvicinata dell’esterno, ma fuori dallo specchio della porta. La generosità di Grillo al nono minuto porta a sciupare un’altra buona opportunità, cerca l’assist da ottima posizione anzichè il tiro in porta, anticipato. Ma la rete del vantaggio arriva dopo qualche secondo. Ancora un cross al bacio di Porcino, stacca su tutti Ragusa e realizza. Per l’attaccante è l’undicesima marcatura stagionale, 1-0.

Al tredicesimo su cross dalla destra di Giuliodori, controlla Barranco e viene atterrato, chiede il rigore che l’arbitro non concede. Il secondo gol è da calcio spettacolo. Giuliodori viene servito da Barranco dopo un ottimo controllo a metà campo, supera un avversario e mette dentro l’area. L’attaccante va a chiudere la giocata con uno stop incredibile, poi appoggia in rete sull’uscita di Scuffia, 2-0. Tre minuti più tardi, al minuto ventidue, arriva la terza marcatura con Barillà, collo esterno poco dentro l’area su assist di Ragusa, 3-0.

La Reggina sfiora il 4-0 con Grillo al trentanovesimo, la sua conclusione viene deviata in angolo da portiere. Si chiude la prima frazione con il punteggio di 3-0.

Secondo tempo

Il primo tiro in porta della seconda frazione è del Favara al sesto, con la punizione diretta battuta da Baglione e facilmente parata da Lagonigro. Immediata la replica della Reggina con la punizione battuta da Barillà, incornata di Girasole e palla che sfiora il palo. Vicinissimi al 4-0 gli amaranto con il più classico dei contropiede. Lanciato a rete Ragusa conclude a botta sicura, deviazione in angolo di un difensore a portiere battuto. Intanto entra Renelus al posto di Ragusa.

Al quindicesimo un pasticcio incredibile nell’area di rigore amaranto regala la palla a Traore che da posizione defilata mette in rete, 3-1. Trocini manda in campo anche De Felice al posto di Grillo. Cambia ancora il tecnico amaranto, fuori Porcino, dentro Forciniti. Succede poco o nulla e allora ancora sostituzioni con Dall’Oglio che prende il posto di Barillà. Nel finale c’è spazio anche per Cham che prende il posto di Giuliodori.

Niente altro da raccontare se non qualche tentativo del Favara dalla distanza. Finisce 3-1. Per la squadra di Trocini è la decima vittoria consecutiva.