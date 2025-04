Reggina: non parla nessuno. Lo ha deciso il patron Ballarino

Sono dieci le vittorie consecutive per la Reggina, ma al momento continuano a non bastare perchè vince ancora anche il Siracusa che mantiene la testa della classifica e tutto viene rimandato all’ultima giornata di campionato. Tramite radio Febea abbiamo appreso che la società ha deciso di non far rilasciare dichiarazioni ai suoi tesserati. Così il responsabile della comunicazione Praticò: “Non parla nessuno, lo ha deciso il patron Ballarino“. Non è stata fornita una motivazione ufficiale, ma erano abbastanza forti le urla che si sentivano in sottofondo e sicuramente la decisione c’entra nulla con la partita del Granillo.

