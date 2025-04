Serie D: la promozione si decide all’ultima giornata. Risultati e classifica

Secondo pronostico vincono sia la Reggina che il Siracusa e così per la promozione diretta in serie C tutto viene rimandato all’ultima giornata di campionato. Interessante la lotta in coda dopo i risultati di oggi.

I risultati della giornata

Acireale – Sancataldese 0-0

Città di S. Agata – Scafatese 1-3

Enna – Locri 1-1

Licata – Pompei 3-0

Paternò – Sambiase 1-1

Reggina – Favara 3-1

Siracusa – Vibonese 3-0

Ragusa – Nuova Igea 3-1

Riposa: Nissa

La classifica

Siracusa 75

Reggina 74

Scafatese 62

Sambiase 54

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 43

Pompei 38

Ragusa 38

Nuova Igea 37

Sancataldese 35

Acireale 33

Enna 32

Favara 30

Licata 28

Città di S. Agata 24

Locri 23