‘Amministratori sotto tiro’: in Calabria un’intimidazione al giorno. È la Regione più colpita

Un’intimidazione al giorno, ogni giorno, per quindici anni. È il drammatico dato che emerge dal 15° Rapporto “Amministratori sotto tiro” presentato ieri a Roma e in diretta streaming dall’associazione Avviso Pubblico, la rete degli enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

Un lavoro prezioso frutto dell’impegno costante di analisti, accademici e studiosi che hanno scandagliato il fenomeno in ogni angolo del Paese. Dal 2010 al 2024, sono stati censiti 5.716 atti intimidatori, di minaccia o violenza contro:

Una media impressionante: 381 intimidazioni l’anno, 32 al mese, una al giorno.

Di questi, 844 atti si sono verificati in Calabria, un dato che fa della regione la seconda più colpita dal 2010 al 2024, dopo la Sicilia.

Le province più bersagliate:

In totale, 204 Comuni colpiti, pari al 50% dei Comuni calabresi.

Dietro ogni numero c’è un volto, una storia, una comunità intera . Il 2024 conferma quanto il fenomeno sia tutt’altro che in remissione: 328 episodi censiti , in aumento del 4% rispetto al 2023 , interrompendo il calo registrato negli ultimi cinque anni. Il bersaglio preferito? I sindaci , colpiti nel 61% dei casi , seguiti da assessori, consiglieri, funzionari e candidati alle elezioni .

Anche nel 2024 la Calabria detiene un triste primato: con 43 casi di intimidazione e minaccia censiti, è la seconda regione più colpita a livello nazionale dopo la Sicilia.

Provincia più colpita nella regione – e seconda a livello nazionale – è quella di Cosenza (21 casi), in linea con il dato del 2023, quando registrò 30 episodi.

«Il nuovo rapporto di Avviso Pubblico non si limita a contare le intimidazioni; descrive una democrazia locale messa quotidianamente alla prova. Nei paesi, nei quartieri, nei consigli comunali si producono decisioni capaci di cambiare la vita delle persone e proprio per questo quei luoghi diventano bersaglio di chi trae vantaggio dall’arretramento civico», è il commento del Coordinatore regionale di Avviso Pubblico per la Calabria, Giuseppe Politanò, Vicesindaco di Polistena.