[LIVE] Viola Reggio Calabria-Valmontone, FINALE!

Più forte di qualsiasi problematica. La Viola Reggio Calabria torna sul parquet, alla ricerca della vittoria consecutiva numero 7. I nero-arancio, non più in vetta alla classifica dopo il -3 arrivato in settimana per i ritardi sui pagamenti degli emolumenti, ospitano Valmontone, con l’obiettivo di continuare la cavalcata sportiva fin qui implacabile. Segui la gara in tempo reale su CityNow.it, con il punteggio aggiornato live!

VIOLA REGGIO CALABRIA 99

VIRTUS VALMONTONE 65

Primo periodo: 22-22

Secondo periodo: 47-33 (25-11)

Terzo periodo: 77-50 (30-17)

Quarto periodo: 99-65 (22-15)

FINALE

VIOLA REGGIO CALABRIA: Ciccarello, Alessandri 18•, Grgurovic, Fall 9••••, Fallucca 12••, Agbogan 11••, Carnovali 15•, Mastroianni 9, Paesano 21, Nobile 2••, Vitale 3, Scialabba. COACH: Matteo Mecacci.

Falli commessi nel periodo: 2

VIRTUS VALMONTONE: Sabbatino, Livelli 6•••, Misolic 8••, Grilli, Pierangeli 3••, Pichi 9•, Ruiu 1•••, Bisconti 10••, Scodavolpe 12••, Ugolini 3•••, Pedà 5. COACH: De Cesaris.

Falli commessi nel periodo: 1