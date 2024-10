Ludos – A gonfie vele i giovani dei Primi Calci. La prima squadra con il forte S. Giorgio

Continua a gonfie vele il campionato ASC Primavera per i primi calci Ludos. A Gallina presso i campetti Moscato si è giocata la partita Ludos – Mirabella che ha visto i baby neroarancio imporsi per 2 a 1. Prestazione brillante per Bea e compagni che ha permesso di avere la meglio sulla forte squadra del Mirabella. I goals sono stati messi a segno da Simone Malaspina e Marco Barbaro. Complimenti in primis ai kids e ovviamente a tutto il direttivo della società compreso i tecnici Iiriti e Ferrinda che stanno svolgendo un ottimo lavoro.

La prima squadra dopo il ritorno alla vittoria contro il Real affronterà il San Giorgio in piena lotta play off. La squadra del presidente Caridi al momento occupa il terzo posto con 53 punti in coabitazione con il Rosarno. Lotta play off che vede in corsa quattro squadre per tre posti, tra le quattro in lotta i neroverdi sulla carta hanno sicuramente il calendario più facile; considerando sempre il calendario ci sbilanciamo e diciamo che sarà una lotta al fotofinish tra la Deliese del presidente Italiano e la Bovese del presidente del presidente Neri.

Ricordiamo che la partita, causa l’obbligo della contemporaneità, si disputerà a Fiumara di muro nel campo di gioco del San Roberto Fiumara alle ore 16:00.