Marcello Fonte, Benigni e il Pinocchio di Garrone. Uscito il primo video

Marcello Fonte è atteso da una nuova, grandissima sfida. L’attore reggino infatti fa parte del cast dell’attesissimo film di Matteo Garrone, ‘Pinocchio’. Dopo l’enorme successo ottenuto con Dogman, si ricompone quindi la coppia Garrone-Fonte

Scherzi del destino. Marcello Fonte ha ‘rubato’ metaforicamente il ruolo di protagonista in Dogman a Roberto Benigni, contattato da Garrone anni prima senza che si arrivasse ad un accordo. Adesso l’attore reggino dividerà lo schermo con l’attore e regista toscano: proprio Benigni infatti (che girò un suo personale Pinocchio con risultati non eccellenti) vestirà i panni di Geppetto nel prossimo film di Garrone.

Oltre Benigni e Fonte (per lui un piccolo ruolo, dovrebbe trattarsi del Pappagallo), a completare il cast ci saranno Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo nel ruolo del Gatto e la Volpe mentre il grande Gigi Proietti sarà Mangiafuoco.

“Girare finalmente Pinocchio e dirigere Roberto Benigni sono due sogni che si avverano in un solo film. Avere finalmente l’opportunità di lavorare insieme è per me un’occasione straordinaria.

Pinocchio sarà un film per tutta la famiglia, grandi e piccoli, e nessuno come Roberto riesce a emozionare il pubblico di ogni età.

Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dimostrato accettando di condividere con me questa nuova, spericolata avventura”, ha dichiarato Garrone, entusiasta di questo nuovo progetto.